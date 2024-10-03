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Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
фото з відкритих джерел

Кремль прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході задля просування міжнародних структур, у яких домінує Росія

Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки». Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов під час зустрічі з послом Лівану в Москві засудив наземну операцію Ізраїлю на півдні Лівану та назвав дії ізраїльської армії «політичними вбивствами». Також посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту, а міністр закордонних справ Сергій Лавров провів зустріч з представниками арабських держав, де також наголошував на необхідності припинення бойових дій.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков повідомив, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться у Казані 22-24 жовтня. Обговорення ситуації на Близькому Сході стане однією з ключових тем зустрічі.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб.

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Теги: Ізраїль Сергій Лавров посол

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