У Копенгагені пролунали вибухи біля посольства Ізраїлю

Інцидент біля установи стався в той день, коли Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю

Поліція Копенгагена розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю. Про це заявили місцеві правоохоронці в соцмережі Х (Twitter).

«Ми проводимо попереднє розслідування на місці події. Перевіряється можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, яке розташоване в цьому районі», – зазначає поліція.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

До відома, посольство Ізраїлю в Копенгагені розташоване в тому ж кварталі, що й посольства та консульства Румунії, Таїланду, Ірану і Туреччини.

Вибухи біля установи пролунали, коли Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військові стверджують, що тоді було випущено близько 180 ракет, більшість із яких були перехоплені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку «великою помилкою» і пообіцяв Іран відплату.

Нагадаємо, Іран 1 жовтня запустив близько 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Ірану на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

До слова, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.