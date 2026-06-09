Ворог активізувався на півдні та збільшив кількість боєзіткнень – Сили оборони

Росія тисне під Гуляйполем та масовано б'є дронами

Російські окупаційні війська поступово збільшують кількість ударів із використанням артилерії та дронів-камікадзе на південному напрямку, а також ведуть активні бойові дії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами речника, окупанти проводять досить велику кількість бойових зіткнень, демонструючи високу активність на кількох ділянках фронту.

Епіцентр активності: Особливе загострення та значна кількість боєзіткнень фіксується на Гуляйпільському напрямку.

Особливе загострення та значна кількість боєзіткнень фіксується на Гуляйпільському напрямку. Тактика ворога: Росіяни системно нарощують вогневий тиск, комбінуючи артилерійські обстріли з масованими атаками безпілотників.

«Ситуація не те, щоб загострювалася раптово, але ворог доволі активний на півдні і нагнітає ситуацію», – підсумував Владислав Волошин.

«Главком» писав, що комерційні супутники американської компанії Vantor надходять напряму на планшети і телефони українських військових – і вже змінили тактику дронових ударів. Під час однієї операції підрозділ знищив цілі противника на мільярди доларів за два з половиною тижні.