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Ворог активізувався на півдні та збільшив кількість боєзіткнень – Сили оборони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Ворог активізувався на півдні та збільшив кількість боєзіткнень – Сили оборони
Окупанти системно нарощують вогневий тиск
фото з відкритих джерел

Росія тисне під Гуляйполем та масовано б'є дронами

Російські окупаційні війська поступово збільшують кількість ударів із використанням артилерії та дронів-камікадзе на південному напрямку, а також ведуть активні бойові дії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами речника, окупанти проводять досить велику кількість бойових зіткнень, демонструючи високу активність на кількох ділянках фронту.

  • Епіцентр активності: Особливе загострення та значна кількість боєзіткнень фіксується на Гуляйпільському напрямку.
  • Тактика ворога: Росіяни системно нарощують вогневий тиск, комбінуючи артилерійські обстріли з масованими атаками безпілотників.

«Ситуація не те, щоб загострювалася раптово, але ворог доволі активний на півдні і нагнітає ситуацію», – підсумував Владислав Волошин.

«Главком» писав, що комерційні супутники американської компанії Vantor надходять напряму на планшети і телефони українських військових – і вже змінили тактику дронових ударів. Під час однієї операції підрозділ знищив цілі противника на мільярди доларів за два з половиною тижні.

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Теги: війна росія ЗСУ

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