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Нічна атака на Україну: Генштаб повідомив про збиті цілі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: Генштаб повідомив про збиті цілі
Сили ППО збивали вночі дрони
фото ілюстративне

Терористи вдарили по Україні «Шахедами» й ракетою

У ніч на вівторок, 31 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Загарбники застосували два ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 жовтня.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника.

Загалом за минулу добу ворог завдав сім ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги по ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Також у Миколаївській області в ніч на 31 жовтня пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Уночі російські терористи вдарили ракетою по Миргородському району Полтавщини.

Теги: ракета окупанти безпілотник росія війна

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