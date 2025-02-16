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Російське командування наказало стерти Суджу з лиця землі – ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російське командування наказало стерти Суджу з лиця землі – ЗСУ
Росіяни руйнують Суджу авіаударами
фото з відкритих джерел

РФ постійно наносить авіаційні артилерійські удари, знищуючи мирну інфраструктуру міста

Російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

«За інформацією джерела, наближеного до командного складу ворожого угрупування, стало відомо, що отримана вказівка тиждень тому про знищення міста Суджі по квадратам. Залишити випалену землю, в масовому вбивстві цивільних звинуватити Збройні сили України», – сказав Дмитрашківський.

За словами пресофіцера, ворог уже третю добу реалізує цей кривавий план. Повідомити про кількість загиблих серед мирного населення поки немає можливості. РФ постійно наносить авіаційні артилерійські удари, знищуючи мирну інфраструктуру. Отже пошук та евакуація мирного населення неможливі

«Звертаюся до родин суджан, які перебувають на території підконтрольній Російській Федерації. Вимагайте від свого керівництва припинення вогню. Порятунок ваших рідних – у ваших руках. А підрозділ військової комендатури готовий провести евакуаційні заходи та врятувати ваших рідних», – підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами будівлі опинилися 95 людей. Про це повідомив речник тимчасової військової комендатури на території росії Олексій Дмитрашківський.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі. 

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Теги: росіяни ворог евакуація населення злочин наказ армія Курщина війна ЗСУ

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