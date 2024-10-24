Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%
фото: Reuters/Umit Bektas

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж.

Минулого року доходи компанії досягли $2 млрд, що значно більше за попередні $1,4 млрд. 90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.

Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.

Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн, пише Reuters.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією. 

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. 

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

Читайте також:

Теги: будівництво завод військові Байрактар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко не конкретизував, кого має на увазі під «противниками» Білорусі
Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
25 вересня, 03:10
Боєць 72-ї ОМБр запевнив, що українські захисники все ще тримають оборону Вугледара
ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву
26 вересня, 14:49
В Іраку атакували базу США
Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку
1 жовтня, 02:22
Всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист
Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики
10 жовтня, 16:14
Зеленський представив парламентарям план перемоги України, який складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
Росіяни посилюють фільтрацію на окупованих територіях
На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву
20 жовтня, 06:16
Глава МЗС України отримав подарунок під час свого візиту до Туреччини
Сибіга отримав незвичайний подарунок від гендиректора компанії Baykar Makina (фото)
22 жовтня, 23:30
Підписанти підкреслили, що український бізнес страждає не тільки від відключень електроенергії, обстрілів та блокування морської логістики, а й від втрат людського капіталу
«Один воїн – це шестеро людей, які платять податки». Бізнес-асоціації звернулися до президента
Вчора, 12:53
Набір до лав армії у Чехії йде не так добре, як це потрібно державі
Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії
22 жовтня, 15:59

Економіка

Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar
МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України
МВФ зробив прогноз щодо економічного зростання України
МВФ дав Україні рекомендації щодо податків: чи варто очікувати підвищення ставок
МВФ дав Україні рекомендації щодо податків: чи варто очікувати підвищення ставок
Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти
Україна отримала від МВФ понад $1 млрд: на що підуть кошти
«Один воїн – це шестеро людей, які платять податки». Бізнес-асоціації звернулися до президента
«Один воїн – це шестеро людей, які платять податки». Бізнес-асоціації звернулися до президента
«Усі позиції зайняли жінки». Герега розказала, як війна змінила кадрову ситуацію в «Епіцентрі»
«Усі позиції зайняли жінки». Герега розказала, як війна змінила кадрову ситуацію в «Епіцентрі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
37K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
26K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
8483
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
6696
Справа про незаконне збагачення. Арахамія пояснив, чому взяв Кормишкіну на поруки

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua