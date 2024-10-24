Стало відомо, коли в Україні почне роботу завод з виробництва Bayraktar

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами генерального директора Халука Байрактара, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. Початок виробництва залежатиме від розвитку війни, але об'єкт буде готовий у зазначений термін.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж.

Минулого року доходи компанії досягли $2 млрд, що значно більше за попередні $1,4 млрд. 90% доходів Baykar отримує від експорту, що становить третину всього оборонного та аерокосмічного експорту Туреччини.

Дрони Baykar набули міжнародної популярності після того, як їх використовували українські військові проти російських сил, а також у конфліктах в Азербайджані та Північній Африці.

Компанія стала одним із найуспішніших експортерів дронів у світі, продаючи легкі моделі TB2 і важкі Akinci у 35 країн, пише Reuters.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.