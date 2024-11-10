Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку

58-річна жінка дістала поранення внаслідок атаки на Запорізький район

Ворожа армія 452 рази атакувала Запорізьку область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області», – зазначив він.

Війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці. 239 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського. 193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російських ударів по Запоріжжю 7 листопада зросла до 10 осіб.