У Запоріжжі вже 10 загиблих унаслідок ворожої атаки. Нові фото з місця трагедії

У місті тривають аварійно-рятувальні роботи на місці «прильотів»

Кількість загиблих унаслідок російських ударів по Запоріжжю 7 листопада зросла до 10 осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Учора, 7 листопада, ворог завдав п’ять авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу Запоріжжя фото: ДСНС

Крім того, за даними рятувальників, постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед який двоє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи на місці «прильотів» досі тривають.

Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу Запоріжжя фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих у 42 поранених. Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби.

Крім того, через дронову атаку на Одесу в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок.

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає.