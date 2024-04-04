Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани

Більшість систем ППО росіяни перекинули на лінію фронту і в Крим

Військове командування шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин, однак розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні

Російські військові стикаються з нестачею систем протиповітряної оборони в Рязанській області. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

Агенти «АТЕШ» зі складу Збройних сил Російської Федерації повідомляють, що росіяни стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області.

Без засобів ППО російські військові у Рязані беззахисні фото партизани АТЕШ

За даними партизанів, військове командування шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин, однак розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні.

«Повідомляється, що більшість систем було перекинуто на лінію фронту і в Крим. Це демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну ніж захищати свої регіони», - зазначили в «АТЕШ».

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Як можна побачити на фото, наданих партизанським рухом, ППО у місті не помітно, зате майже усі автівки з наліпками «Z».

Раніше партизани виявили в окупованому Сімферополі місце дислокації загарбників. Війська РФ переховують свою техніку в районі автостанції, якою користується цивільне населення. Про це повідомляє рух опору «Атеш».

Також партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі.