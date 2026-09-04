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Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
Бескрестнов наголосив, що не хоче сіяти паніку
фото: ДСНС, ek.ua

За його словами, основною проблемою можуть стати удари по енергетиці, тому про резервні джерела живлення варто подбати заздалегідь.

Українцям варто вже зараз готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням узимку. Зокрема, радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» закликав придбати генератори, павербанки та портативні зарядні станції, поки ціни не зросли. Про це він розповів в інтерв'ю DOU, пише «Главком».

Бескрестнов наголосив, що не хоче сіяти паніку, оскільки точно передбачити майбутні російські удари неможливо. Водночас, за його словами, Росія продовжить атакувати українську енергетику. «Росіяни атакуватимуть енергетику. Так було щороку, і цей рік не стане винятком», – сказав він.

За оцінкою Бескрестнова, майбутня зима може бути особливо складною через загрозу ударів балістичними ракетами. Він зазначив, що інфраструктура краще захищена від атак Shahed, однак балістичні удари становлять значно серйознішу загрозу для енергетичних об'єктів.

Що Флеш радить придбати

Бескрестнов радить не чекати початку опалювального сезону та подбати про автономне живлення заздалегідь.

Серед необхідного він назвав:

  • генератори;
  • павербанки;
  • портативні зарядні станції на кшталт EcoFlow;
  • гібридні інвертори з акумуляторами – для тих, хто має фінансову можливість;
  • запас пального для генератора.

«Тому раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow», – сказав Бескрестнов.

Він також зазначив, що частину такого обладнання можна замовити заздалегідь із Китаю та почекати кілька тижнів на доставку, замість того щоб купувати все поспіхом у разі масштабних відключень.

Окремо Бескрестнов порадив власникам генераторів мати запас пального. На його думку, це допоможе уникнути черг на АЗС у перший день після можливих проблем з електропостачанням.

«Пальне в нас буде – питання лише в тому першому дні, коли всі одночасно поїдуть закуповуватися. Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів», – пояснив він.

Найбільший ризик – проблеми з енергетикою

При цьому Бескрестнов закликав не скуповувати продукти через страх можливого дефіциту. Він вважає, що тотального браку продовольства в Україні не буде, оскільки український ринок тісно пов'язаний із європейським.

Водночас проблеми можуть виникнути саме через пошкодження енергетичної інфраструктури. За словами Бескрестнова, особливо вразливими можуть бути райони Києва, які залежать від централізованого теплопостачання.

Він також звернув увагу на роль ОСББ. За його словами, багато будинків уже встановлюють генератори для роботи ліфтів, насосів та іншого обладнання. Водночас у старих районах із менш забезпеченими мешканцями та без сучасних ОСББ підготовка до можливих тривалих відключень може бути складнішою.

Бескрестнов вважає, що до можливих проблем із теплом, електроенергією та водопостачанням потрібно готуватися вже зараз, поки до зими ще є час. Варто нагадати, що радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Бескрестнов розповів, чому українська ППО виявилася не зовсім готовою до зміни російської тактики, чому створення перехоплювачів для реактивних дронів виявилося складнішим, ніж очікувалося, а також які нові загрози для українських міст може готувати Росія.

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Теги: енергетика обстріл Україна Сергій Бескрестнов

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