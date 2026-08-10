Росія заблокувала українські порти: якою може бути відповідь

Чорне море більш вигідне РФ, ніж Україні. Закриття Балтики розвертає все навпаки

На Чорному морі для України зараз – подвійна блокада. Ракетами та дронами РФ заблокувала рух до наших портів. Судна бояться пускати, бо з великою ймовірністю вони будуть уражені незалежно від прапора.

Прохід через Босфор і Дарданели заблоковано Туреччиною. Турки пояснюють, що так сильно переживають за безпеку судноплавства, що не дають дозволу на прохід суден в українські (і російські порти). Султанат грає свою гру. А що ми?

За чотири роки ми, на жаль, не особливо старалися підготуватися до блокування моря. За такий час можна було модернізувати існуючи і навіть добудувати нових залізничних шляхів, щоб мати більше резерву потужностей для експорту.

В України від того вже почалися великі економічні збитки. Нема чим вивозити зерно, і завозити руду. Кілька гірничо-металургійних комбінатів уже стали.

Ну припустимо, нинішні урядовці нездатні і нетямущі. Але ж у багатіїв мала ж бути клепка в голові? Приміром, в Ахметова, котрий у ці роки був активним інвестором нерухомості Лазурового берега.

Вітчизняні підприємці, володіючи колосальними ресурсами, роками сиділи і дивилися, як РФ поступово нарощує свою ракетну і дронову потугу. Останні місяці все було очевидно – море нам закриють.

Сподівалися, що героїзм української армії та чудодійна допомога союзників вирішать усі їх проблеми? Але судна горять в акваторії Одеси, протоки закриті. На кордонах – тисячі фур у пробках, доріг не вистачає, залізниці не вистачає. Отакий «сюрприз». Що робити? Не бачу іншого шляху, як блокувати Москві Балтійське море.

По-перше, підстави у нас є. 100% наших морських шляхів заблоковано, і ми маємо повне моральне право відповідати агресору симетрично.

По-друге, технічна можливість є. Ми регулярно наносимо удари по каспійській флотилії росіян, пролітаючи великі відстані через російські території, обходячи ешелони ППО. Балтійське море знаходиться приблизно на такій же відстані від України, як і Каспійське.

За деякими розрахунками, обмеження нафтогазових доходів Росії (понад 70% яких отримується завдяки експорту через Балтику та Чорне море) може потроїти розмір дефіциту бюджету до 5-6 відсотків ВВП, створити розрив у поточному рахунку платіжного балансу, що перевищує $100 млрд (приблизно ще 5-6 відсотків ВВП), та призвести до зниження ВВП Росії на 9–10 відсотків у реальному вираженні.

І це тільки вуглеводні, а є ще контейнерний та насипний експорт та імпорт РФ через ці маршрути. Закрите, як зараз, Чорне море більш вигідне РФ, ніж Україні. Закриття Балтики розвертає все навпаки – РФ значно більше страждатиме, ніж ми. Треба діяти.