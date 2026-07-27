Україна збила рідкісний російський дрон-носій КАБів

Безпілотник вдалося перехопити над Курською областю на висоті понад чотири кілометри

Українські військові знищили рідкісний російський ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост-Р», який здатний нести керовані авіабомби. Його перехопили над територією Курської області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді.

Безпілотник було виявлено та збито 27 липня силами пілотів 7-го батальйону «Топота» 414 окремої бригади «Птахи Мадяра». Для ураження цілі українські військові застосували дрон-перехоплювач «Чаклун-КМ». Безпілотник вдалося знищити на висоті 4300 метрів.

«Впольовано та збито «Форпост-Р», тяжкий дороговартісний ударно-розвідувальний БПЛА, носій керованих боєприпасів», – написав Бровді.

«Форпост-Р» може застосовувати керовані авіабомби КАБ-20 із лазерним наведенням, що робить його небезпечною ціллю для українських сил оборони.

Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що це лише шостий підтверджений випадок знищення такого безпілотника від початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас для 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» це вже другий збитий «Форпост-Р». Перший такий дрон військові знищили у квітні 2025 року.

«Форпост-Р» є російською модернізованою версією ізраїльського безпілотника Searcher II. Він використовується для повітряної розвідки, коригування вогню, а також може нести високоточне озброєння, зокрема керовані авіабомби.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, комплекс було виявлено на бойовій позиції та уражено ударними безпілотниками.