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NYT: Як Україна використовує штучний інтелект для збиття російських БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Як Україна використовує штучний інтелект для збиття російських БпЛА
ШІ-перехоплювачі вже здійснили десятки успішних атак на безпілотники типу «шахед»
фото з відкритих джерел

Для навчання систем штучного інтелекту використовувалися відеозаписи перехоплень «шахедів»

Розробка компанії SkyFall демонструє, наскільки швидко Україна впроваджує технології штучного інтелекту для захисту від російських атак. Оскільки Росія майже щодня запускає по українських містах ударні дрони, Київ шукає нові способи протидії цій загрозі. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

На початку повномасштабної війни для боротьби з «шахедами» переважно використовували кулемети, засоби радіоелектронної боротьби та ракети. Згодом Україна почала масово застосовувати дрони-перехоплювачі, якими керували оператори. Тепер до цього процесу активно залучають штучний інтелект.

У SkyFall стверджують, що з листопада їхні ШІ-перехоплювачі вже здійснили десятки успішних атак на безпілотники типу «шахед», ставши частиною тисяч перехоплень, виконаних українськими силами оборони.

Окрім повітряних систем, в Україні тестують і інші види озброєння зі штучним інтелектом. Серед них – наземні безпілотні платформи з кулеметами, здатні автоматично виявляти FPV-дрони, а також системи термінального наведення, які самостійно супроводжують ціль на фінальному етапі атаки.

Багато таких систем уже можуть розпізнавати техніку противника. Деякі розробники також працюють над технологіями, здатними виявляти людей. Зокрема, SkyFall тестує можливості наведення на живу силу під час випробувань в Україні.

Водночас розробники та українська влада визнають ризики, пов’язані з розвитком автономної зброї. Правозахисники попереджають, що передача рішень про застосування сили алгоритмам може мати серйозні наслідки для людства.

Попри це, Україна прагне максимально підвищити ефективність боротьби з російськими дронами. Наразі остаточні рішення про застосування зброї залишаються за людьми, хоча значна частина процесів уже автоматизована.

Для навчання систем штучного інтелекту SkyFall використала понад 10 тис. відеозаписів перехоплень «шахедів». За даними урядового оборонного кластера Brave1, десятки українських компаній використовують подібні масиви даних для вдосконалення своїх технологій.

Під час одного з випробувань ШІ швидше за оператора виявив навчальну ціль та позначив її на екрані. Після того як дрон наблизився на необхідну відстань, система автоматично взяла об’єкт на супровід. Людина лише підтвердила завершення атаки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що одна з компаній-учасниць Brave1 створила систему, яка автоматизує до 95% процесу перехоплення. Йдеться про стартап MaXon, який після підтвердження оператором самостійно веде дрон до цілі та здійснює наведення.

У майбутньому такі системи можуть отримати ще більшу автономність. У SkyFall вже працюють над технологією автоматичного запуску перехоплювачів після виявлення загрози радарами.

Розробники вважають, що це дозволить одному оператору контролювати одразу кілька місій, що особливо важливо в умовах нестачі особового складу. За словами представника компанії, лише SkyFall здатна виробляти до 50 тисяч перехоплювачів щомісяця, тоді як головною проблемою залишається підготовка достатньої кількості операторів.

Україна розглядає розвиток автономних систем не лише як інструмент оборони, а й як перспективний напрямок для експорту озброєнь. Після початку конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем українські компанії почали пропонувати свої дешевші дрони-перехоплювачі як альтернативу дорогим ракетам ППО для боротьби з «Шахедами».

Президент Володимир Зеленський неодноразово попереджав про ризики, пов’язані зі стрімким розвитком автономної зброї. На його думку, незабаром дрони зможуть самостійно вести бої між собою, атакувати критичну інфраструктуру та людей.

Попри це, українські військові та виробники наголошують, що наразі остаточне рішення про ураження цілі ухвалює людина. Під час останніх випробувань системи штучного інтелекту також демонстрували здатність автоматично виявляти транспортні засоби та потенційні людські цілі, очікуючи на підтвердження оператора перед атакою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на щоденні обстріли Росії буде щоденна відповідь, яка постійно нарощуватиметься.

За його словами, нещодавно новими дронами «Fire Point» було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км. Зеленський підтвердив, що у планах є розробка дронів, які долітатимуть на відстань понад 3 тис. км., оскільки Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах.

Теги: безпілотник штучний інтелект

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