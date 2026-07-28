ЄС розгляне можливість запровадження санкцій проти спортсменів з Росії, які підтримують війну

Відділ санкцій Європейської служби зовнішньої діяльності вивчить інформацію про російських атлетів, які підтримують агресію РФ

Відділ санкцій Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS Sanctions Division) відповів на звернення «Главкома» щодо можливості запровадження санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну Росії проти України.

«Главком» відправив до відповідних структур ЄС звернення з пропозицією запровадити санкції щодо російських спортсменів, які підтримують війну.

Зокрема, до переліку потрапили фехтувальниця Яна Єгорян, спортивні гімнастки Вікторія Лістунова і Ангеліна Мельникова, тхеквондисти Владислав Ларін і Максим Храмцов, плавець Климент Колесников, дзюдоїстка Мадіна Таймазова, борці Імам Ганішов, Заурбек Сідаков, Абдулрашид Садулаєв та Завур Угуєв.

«Дякуємо за ваш лист від 14 липня, у якому ви пропонуєте запровадити санкції щодо кількох російських спортсменів. Ми вдячні, що ви поділилися з нами своїми зауваженнями, і уважно вивчимо надані вами матеріали.

Звертаємо увагу, що будь-яке нове санкційне рішення має ґрунтуватися на достатніх доказах, які підтверджують відповідність одній або кільком критеріям включення до санкційного списку, визначеним у Регламенті Ради (ЄС) № 269/2014.

Остаточне рішення щодо запровадження санкцій ухвалює Рада Європейського Союзу одностайним голосуванням усіх 27 держав-членів», – йдеться у відповіді EEAS Sanctions Division.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.