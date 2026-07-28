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Україна вдарила по стратегічному запасу палива в російській Удмуртії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна вдарила по стратегічному запасу палива в російській Удмуртії
Сили оборони уразили російський «Пріоритет»
фото (ілюстративне): Генштаб

Сили оборони уразили стратегічний комбінат «Пріоритет» у Росії за 1300 км від України

 

Об'єкт входить до системи Росрезерву та зберігає запаси палива й нафтопродуктів для надзвичайних ситуацій і воєнних потреб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удари по об’єктах противника були завдані 27 липня та в ніч на 28 липня. Комбінат розташований у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Українські військові зафіксували ураження об’єкта та пожежу на його території.

У Генштабі зазначили, що «Пріоритет» є частиною системи Росрезерву. Об'єкт має закритий статус, перебуває під воєнізованою охороною та призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. Підприємство розташоване на відстані понад 1300 км від українського кордону.

Крім цього, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Напередодні українські військові вдарили по об'єкту «Чорноморнафтогазу» в окупованому Криму. Після захоплення півострова Росія використовує активи підприємства для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб своїх військ у регіоні.

Раніше українські безпілотники також уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії, розташований приблизно за 2 тис. км від українського кордону. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.

За словами Володимира Зеленського, Україна оновила список об'єктів для дипстрайків по території РФ. Українські дрони вже здатні завдавати ударів по військових та економічних об’єктах ворога у Сибіру та на Уралі, а радіус ураження перевищив три тисячі кілометрів.

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Теги: ЗСУ росія війна нафта

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