Зеленський перейшов із Лавровим на «ти» й різко відповів на запрошення до Росії

Президент України – главі МЗС РФ: навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо?

За словами Зеленського, запрошення Лаврова «це тупо цинізм, high level»

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приїхати до Москви чи Сочі на переговори щодо двосторонніх відносин, але не щодо Донбасу. За словами Зеленського, це цинізм вищого рівня.

«Міністр закордонних справ Росії каже, що якщо президент України хоче домовлятися, то нехай приїжджає в Санкт-Петербург, Москву або Сочі. По-перше, чому такий посил? І каже, що ми не може обговорювати питання Донбасу, це питання «внутрішнє». Навіщо запрошувати людину в такому форматі? Щоб ця людина не погодилася? Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина, з досвідом великим. Нічим зайнятися? Навіщо ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату? Значить, тобі все одно», – зазначив Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ.

За його словами, запрошення Лаврова «це тупо цинізм, high level».

«Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту Україну, все одно, що відбувається на моїх кордонах або на контактній лінії? І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися, не боюся ніякого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо?...Добре, давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінність життя, ось і все», – додав Зеленський.

Він також додав, що на переговори президентів Росії і України можна не виносити відразу всі питання, а, наприклад, для початку одне – обмін полоненими.

Як відомо, країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров.

«Якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, готові його прийняти у Москві, Сочі, Петербурзі, але Донбас слід обговорювати у контактній групі», – сказав Лавров.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. У відповідь президент країни-агресорки запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

У вересні 2021 року Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Путіним, коли той буде готовий.

Також у Кремлі торік заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у грудні заявив, що Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів. Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну.

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