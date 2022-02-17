Російська агресія: Радбез ООН проводить засідання щодо Мінських угод

Москва традиційно збирається звинувачує Київ у саботажі виконання домовленостей

У Нью-Йорку триває засідання Ради безпеки ООН щодо Мінських угод, яке скликала Росія. Напередодні Україна звернулася до Радбезу з проханням обговорити також постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих «Л/ДНР».

Зазначимо, що Росія нині головує у Радбезі. Москва традиційно звинувачує Київ у саботажі виконання домовленостей. Українське МЗС заперечує – Мінський процес підриває саме Росія.

РФ для своєї доповіді про ситуацію на Донбасі залучила скандальну київську адвокатку, любительку «руського міра» Тетяну Монтян:

скріншот з трансляції

Днями Державна дума проголосувала за те, щоб визнати самопроголошені республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР»

Як вже відомо, росіяни відводити війська не будуть: Росія офіційно відповіла США.

Додамо, що у коментарі «Главкому» ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер розповів, що визнання «Л/ДНР» є наступним кроком для Путіна. Президент країни-агресорки тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам.

Раніше очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів: вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.