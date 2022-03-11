За добу ЗСУ збили 10 ворожих літаків

Ці літаки російських фашистів більше не будуть бомбити мирні міста українців

Українські захисники відзвітували про знищення ворожої техніки

Повітряні сили відзвітували про знищення російської техніки упродовж 10 березня. За попередніми даними, вдалося уразити аж 10 літаків, які бомбили мирні міста українців. Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Упродовж 10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил при вогневій підтримці вертольотів Сухопутних військ ЗСУ завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки росіян. За попередньою інформацією, мовиться про цілий полк ворожих десантних військ із повним комплектом техніки – з танками, БМП та «Градами».

Водночас у зенітних ракетних військ Повітряних Сил прозвітували про ураження чотирьох повітряних цілей противника. Попередньо – це три штурмовики Су-25 та Су-34, який не долетів до власного аеродрому й впав на території Росії. За інформацією авіації Повітряних Сил, теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно – Су-25.

Натомість у Сухопутних військах надали інформацію, підтверджену фотографіями, про те, що на різних напрямках вдалося збити два штурмовики окупантів Су-25. Один із них – за допомогою американського Stinger.

«Тож маємо дані про ураження 10 літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах», – мовиться у повідомленні.

«Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів «Байрактар ТБ-2», які сьогодні (10 березня – ред.) знищили ЗРК «Бук М-1» та інші цілі. Все буде Україна! Тримаймо стрій! Смерть ворогам», – підсумували у Повітряних Силах ЗСУ.

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