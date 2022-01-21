Саакашвілі потребує психологічної допомоги

Денісова закликала Грузію посприяти реабілітації громадянина України

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про поточний стан здоров'я експрезидента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі. Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, раніше Саакашвілі примусово перевели з військового шпиталю у Горі до руставської в’язниці. Тепер він потребує психологічної та фізичної реабілітації. До такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при Омбудсмані Грузії.

За словами Денісової, у Саакашвілі діагностували посттравматичний синдром, також у нього розвивається депресія. У зв'язку з цим політик потребує психологічної та фізичної реабілітації.

«Консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала народна захисниця Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації», – пише Денисова.

Українська омбудсменка звернулася до міністра юстиції Грузії, а також до міжнародних організацій із проханням про надання кваліфікованої допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів про самопочуття Саакашвілі. Адвокат Шота Тутберідзе розповів, що політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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