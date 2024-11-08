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Саратовську область атакували безпілотники

Ірина Бура
glavcom.ua
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Саратовську область атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Горить нафтопереробний завод

У ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники.

Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Місцеві пабліки повідомляють, що на місці влучання працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Протиповітряна оборона РФ нібито знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі. Внаслідок роботи російської ППО є одна постраждала. Жінку госпіталізовано у важкому стані. Крім того, частково пошкоджено житловий комплекс на Передмостовій площі.

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Теги: нафта росія війна завод

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