Саратовську область атакували безпілотники
Горить нафтопереробний завод
У ніч проти 8 листопада Саратовську область Росії атакували безпілотники.
Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на «Саратовському нафтопереробному заводі» – одному з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомих, як завод «Крекінг», що входить до структури нафтової компанії «Роснефть».
💥Саратовську область атакували безпілотники🔥
Повідомляється про пожежу внаслідок вибуху на саратовському НПЗ. pic.twitter.com/YnJTpZmF5x
Місцеві пабліки повідомляють, що на місці влучання працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Протиповітряна оборона РФ нібито знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі. Внаслідок роботи російської ППО є одна постраждала. Жінку госпіталізовано у важкому стані. Крім того, частково пошкоджено житловий комплекс на Передмостовій площі.
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