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Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ
фото: facebook/victoria.strakhova

Financial Times повідомляла, що Україна нібито прагнула відновити переговори з РФ

Повідомлення видання Financial Times про те, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі є черговим російським вкидом. Про це заявило поінформоване джерело NV на Банковій.

«Це вкид або російський, або чийсь, хто їм допомагає», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив інформацію про те, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що перемовини з Росією можуть відбутися в Індії. А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона буде готова залучити Росію до другого Саміту миру, заручившись підтримкою країн глобального Півдня. 

Раніше Зеленський заявив, що якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни.

Тим часом міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив глава держави, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Теги: Офіс президента росія війна Україна переговори

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