Наслідки нічної атаки російських дронів у Подільському районі столиці (фото, відео)
За попередньою інформаціє уламки збитого дрона впали на території будівництва
У ніч на 31 жовтня внаслідок ворожої атаки на Київ наслідки ворожої атаки у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу. Про це інформує пресслжба ДСНС.
За попередньою інформаціє уламки збитого дрона впали на території будівництва.
Наслідки нічної атаки російських дронів в Подільському районі столиці pic.twitter.com/qTalakbrjs— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2024
«Вранці 31 жовтня внаслідок падіння уламків БпЛА на території будівництва у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м. Займання оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО. Під час повторної тривоги у Києві лунали вибухи, про це повідомляли моніторингові канали.
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