Наслідки нічної атаки російських дронів у Подільському районі столиці (фото, відео)

Пошкоджено вікна у трьох п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі

За попередньою інформаціє уламки збитого дрона впали на території будівництва

У ніч на 31 жовтня внаслідок ворожої атаки на Київ наслідки ворожої атаки у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу. Про це інформує пресслжба ДСНС.

За попередньою інформаціє уламки збитого дрона впали на території будівництва.

«Вранці 31 жовтня внаслідок падіння уламків БпЛА на території будівництва у Подільському районі сталось загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м. Займання оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювала ППО. Під час повторної тривоги у Києві лунали вибухи, про це повідомляли моніторингові канали.