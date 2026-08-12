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У Новоросійську атаковано порт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Новоросійську атаковано порт
Новоросійськ потрапив під атаку
фото: соціальні мережі

Атака на Новоросійськ триває декілька годин 

У ніч проти 12 серпня російський порт Новоросійськ опинився під масованою атакою безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті вже кілька годин поспіль лунають вибухи та активно працює ворожа протиповітряна оборона. Росіяни писали про атаку безпілотниками та ракетами.

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За непідтвердженими даними, ціллю атаки є зрив планів окупантів щодо можливого масованого пуску крилатих ракет з кораблів-носіїв у районі Новоросійська, про ризик якого аналітики та військовослужбовці попереджали останніми днями. 

Порт у Новоросійську – це найбільший морський порт Росії та ключовий експортний хаб на Чорному морі, який через загрозу українських атак зазнає регулярних обмежень у роботі. Після того, як окупований Крим перестав бути безпечним місцем, Новоросійськ фактично став останнім основним форпостом для розміщення кораблів Чорноморського флоту РФ.

Також у Новоросійську зафіксували влучання по зерновому елеватору. На території об'єкта спалахнула пожежа.

Новоросійський зерновий елеватор є одним із ключових зерноперевальних комплексів у порту міста. Він відіграє стратегічну роль у логістиці агресора, забезпечуючи прийом, тривале зберігання та відвантаження зернової продукції на морські судна для подальшого експорту.

Як відомо, вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства.

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. 

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Теги: росія порт

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