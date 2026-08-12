Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині

Від безлюдного села Щербаківка за 2 км проходить кордон з Росією

Село Щербаківка, яке «героїчно захопили» росіяни, було знято з обліку у 1997 році, тому що в ньому через депопуляцію населення не стало мешканців

Міністерство оборони Росії опублікувало звіт про нібито захоплення села Щербаківка у Харківській області. Про це пише «Главком» із посиланням на Міноборони Росії та Вікіпедію.

Однак, цей населений пункт повністю знелюднів ще у 1990-х роках та був офіційно знятий з обліку в Україні у 1997 році.

Водночас український аналітичний проєкт DeepState також не зафіксував жодних змін лінії фронту чи просування російських окупаційних військ на території колишнього села.

Це вже не перший випадок, коли оборонне відомство держави-агресорки звітує про захоплення неіснуючих населених пунктів. Зокрема, у січні 2026 року російські війська запевняли про «взяття» колишнього села Біла Береза на кордоні з Курською областю. Тоді навіть російські воєнкори визнавали, що подібні вигадані перемогоносні репортажі згадуються у зведеннях командування виключно для внутрішньої звітності.

Як відомо, російські війська за два з половиною місяці літнього наступу так і не досягли жодних оперативно значущих результатів, а липень 2026 року став для окупантів найкривавішим місяцем цього року.

За оцінкою аналітиків, у липні армія РФ просунулася лише на 37,85 кв. км української території – це менше площі Мангеттена, або в середньому 1,22 кв. км на добу. Якщо враховувати ділянки, куди окупанти лише вклинилися, загальна площа зайнятої або підконтрольної вогню території сягнула близько 121,56 кв. км. Для порівняння: у липні 2025 року росіяни захопили 455,74 кв. км – майже вчетверо більше.

До слова, увечері 24 липня в столиці Білорусі Мінську спалахнула пожежа на території ВАТ «Інтеграл» – одного з найбільших підприємств із виробництва мікроелектроніки.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що перед появою густого диму чули звук, схожий на вибух.