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15 років з конфіскацією: суд покарав агента ФСБ, який спалив авто Героя України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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15 років з конфіскацією: суд покарав агента ФСБ, який спалив авто Героя України
Підозрюваний у підпалі авто на місці злочину
фото: Київська міська прокуратура

У червні 2025 року чоловік вийшов на представника ФСБ РФ та погодився виконувати завдання за гроші

У Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 34-річного місцевого жителя. Його визнали винним у державній зраді, перешкоджанні діяльності ЗСУ, підпалі майна та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, у 2021 році чоловік переїхав до столиці з окупованого Криму. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували, однак він самовільно залишив службу, а згодом був звільнений із військової частини. 

Працюючи кур’єром, киянин шукав вихід на російські спецслужби. У червні 2025 року через Telegram він вийшов на представника ФСБ РФ та погодився виконувати завдання за гроші.

Першим замовленням за $1 тис. став підпал військово авто. Отримавши погодження від куратора, зловмисник облив легкозаймистою речовиною та підпалив камуфляжний Ford Ranger. Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років.

Окрім цього, представник ФСБ залучив фігуранта до підготовки замахів. Засуджений забрав із заздалегідь підготовленої схованки пістолет «Макарова» з набоями, який мав використати для вбивства відомих українських політиків, медійників або військових.

За сукупність злочинів обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала на Донеччині місцевого блогера, якого російська воєнна розвідка залучила до коригування ударів по Краматорському напрямку. За даними слідства, чоловік створив кілька Telegram-каналів із загальною аудиторією близько 500 користувачів. Через них він збирав координати українських військових і передавав отриману інформацію російському куратору. Ці дані могли використовуватися для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях.

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Теги: вирок державна зрада Київ

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