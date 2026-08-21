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Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі
Пошкоджений унаслідок атаки дронів двоповерховий житловий будинок у Сумах
фото: Сумська ОВА

У Сумах та Конотопі поранені щонайменше двоє людей

Вночі проти 21 серпня Росія завдала масованого удару ударними безпілотниками по Сумщині – атаки зафіксували в Конотопі та Сумах, пошкоджено житлові будинки, щонайменше двоє людей постраждали. Про це пише «Главком» з посиланням на керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка та голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Конотоп

Увечері 20 серпня росіяни атакували Конотоп, попередньо, швидкісними ударними безпілотниками реактивного типу. Зафіксовано три прицільні влучання по житловому сектору міста, унаслідок чого пошкоджені будинки. Загиблих і постраждалих серед місцевих жителів вдалося уникнути, проте в однієї жінки трапилася гостра реакція на стрес.

Суми

Уночі проти 21 серпня масованої атаки зазнали й Суми. Ворог цілив по об'єктах міської цивільної інфраструктури та житловому сектору Ковпаківського району – наразі відомо про влучання на чотирьох локаціях міста. В епіцентрі одного з ударів опинився двоповерховий житловий будинок, який дістав масштабних пошкоджень і спалахнув. Рятувальники зафіксували ще кілька осередків займання в різних частинах міста.

«Нічна масована атака БпЛА на Суми спрямована на об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі. Відбуваються пожежі на кількох локаціях. Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників», – написав Кривошеєнко.

Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі фото 1

Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок влучання у двоповерховий будинок, їм надають необхідну медичну допомогу. Через загрозу повторних ударів рятувальні підрозділи не можуть повноцінно працювати на місцях займань, тому на територіях міста триває обстеження та ліквідація наслідків атаки. Остаточні масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Суми залишаються одним із найбільш уразливих обласних центрів України через близькість до лінії фронту – відстань до неї становить близько 20 км, а інтенсивність повітряних атак на місто в 2026 році зросла у рази порівняно з попередніми роками.

Нагадаємо, керівник Сум раніше розповів у цифрах, як зросла кількість повітряних атак на місто: якщо у 2024 році зафіксували 132 надзвичайні ситуації через удари, то в 2025-му – вже 690, а станом на початок серпня 2026 року – 948.

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Теги: росія Суми Сумщина надзвичайні ситуації рятувальники Конотоп ворог росіяни стрес

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