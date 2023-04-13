Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України

Влада Японії продовжує свій план з підтримки відновлення України, і надає чергову фінансову допомогу

Уряд Японії пообіцяв надати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом поточного року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі.

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«Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України», – підкреслв Марченко.

Він наголосив, що в умовах війни, зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

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Сунічі Судзукі вкотре підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Нагадаємо з початку 2023 року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення нашої держави понад $600 млн.

Раніше Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами.

«Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати», – сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише основа для того, що можна досягти в майбутньому.

Кішіда запевнив, що Японія співпрацює з Україною в питанні введення санкцій проти Росії. Наразі Японія застосувала 18 санкційних пакетів, але Зеленський підкреслив, що санкції повинні бути швидшими, ніж здатність росіян адаптуватися до них.

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