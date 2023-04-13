Головна Новини
search button user button menu button

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
фото з відкритих джерел

Влада Японії продовжує свій план з підтримки відновлення України, і надає чергову фінансову допомогу

Уряд Японії пообіцяв надати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом поточного року. Про це  повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі.

«Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України», – підкреслв Марченко.

Він наголосив, що в умовах війни, зовнішнє фінансування має ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Сунічі Судзукі вкотре підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Нагадаємо з початку 2023 року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення нашої держави понад $600 млн.

Раніше Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами.

«Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати», – сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише основа для того, що можна досягти в майбутньому.

Кішіда запевнив, що Японія співпрацює з Україною в питанні введення санкцій проти Росії. Наразі Японія застосувала 18 санкційних пакетів, але Зеленський підкреслив, що санкції повинні бути швидшими, ніж здатність росіян адаптуватися до них.

Читайте також: 

У Японії зник безвісти військовий гелікоптер з 10 членами екіпажу на борту

Теги: президент Україна Володимир Зеленський фінансування санкції Японія міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт
Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт
20 березня, 00:40
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
20 березня, 12:39
. Маврікій став на бік України
Посол у ПАР розповіла про ставлення до України різних африканських країн
2 квiтня, 15:00
Україна повернула двох викрадених Росією дітей (фото)
Україна повернула двох викрадених Росією дітей (фото)
23 березня, 19:02
Зеленський підбив підсумки тижня, що минає
Зеленський розповів, як захиститися від нової агресії Росії
25 березня, 21:56
Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих
Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих
31 березня, 14:15
У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії й України про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї
Експрезидент США Клінтон шкодує, що закликав Україну відмовитися від ядерної зброї
5 квiтня, 02:47
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви
Паливо на крові: Угорщина продовжила газову угоду з Росією
11 квiтня, 16:08
Під час примусового годування працівники виправної колонії застосовували кайданки та фізичну силу до ув'язненого, який поскаржився до Європейського суду
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
11 квiтня, 17:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
22K
В Україні зафіксовано землетрус
16K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
13K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
11K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці

Новини

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Сьогодні, 17:26
Тримайте кишені ширше: росіяни запасаються юанями, замість рублів
Сьогодні, 17:03
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
Сьогодні, 16:27
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту