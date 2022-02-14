Скасування авіарейсів, канцлер Німеччини у Києві. 14 лютого за хвилину

Гучні заяви посла Пристайка, Поліція переходить на посилений режим служби, Держдума Росії проситиме Путіна визнати «ЛНР» та «ДНР»

Канцлер Німеччини прибув до Києва на зустріч із Зеленським

14 лютого до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі, зокрема, обговорювали юридичні гарантії захисту України. Після зустрічі президент України і німецький канцлер провели спільний брифінг для ЗМІ.

Скасування авіарейсів до України через загрозу війни

Кілька міжнародних авіакомпаній тимчасово скасували свої рейси на територію України через те, що страхові компанії попередили про відмову від обслуговування страхових випадків, що можуть відбутися в результаті ймовірних бойових дій в Україні.

Власники (лізингодавці) літаків почали вимагати від авіакомпаній перемістити літаки за межі країни, а деякі авіаперевізники прийняли рішення тимчасово припинити роботу в Україні:

Компанія «Міжнародні авіалінії України» почала виводити частину своїх літаків з України в інші країни Європи. Зокрема, до Іспанії та Сербії;

Норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною;

нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 лютого до 17 лютого;

FLY-DUBAI (державна авіакомпанія ОАЕ) змінила графіки з 14 лютого до 28 лютого);

катарська авіакомпанія Qatar Airways скасувала рейс 14 лютого, оскільки буде виконувати його на більшому повітряному судні за розкладом;

казахський авіаперевізник Air Astana змінив розклад рейсу XKC 201 202.

На тлі інформації про вторгнення авіаквитки до Туреччини різко здорожчали.

Проте Авіакомпанія SkyUp Airlines, яка раніше тимчасова припиняла продаж авіаційних квитків в Україні, вирішила залишитися в українському небі у повному обсязі.

Посол Пристайко припустив відмову України від НАТО, його заява спричинила резонанс у світі

Заява посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо того, що Україна може відмовитися від прагнення до членства у НАТО, зроблена ним в етері ВВС Radio 5, спричинила хвилю обговорення у світових ЗМІ, політикумі та суспільстві.

Зокрема, заява обурила опозиційну партію «Європейська солідарність». На слова дипломата також відреагував Кремль. Пізніше Пристайко спробував пояснити свої слова.

Переможниця нацвідбору на Євробачення Аліна Паш могла відвідувати окупований Крим із порушенням українського законодавства

Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору. Йдеться про можливе відвідування нею окупованого Росією Криму у 2015 році.

Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка насправді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.

Поліція переходить на посилений режим служби

Із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Посилений режим роботи передбачає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Держдума Росії проситиме Путіна визнати «ЛНР» та «ДНР»

Депутати Держдуми РФ від провладної партії «Єдина Росія» внесли до російського парламенту проєкт постанови щодо звернення до президента Російської Федерації Путіна про необхідність визнання «незалежності» окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей.

Звернення президента України

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі ескалації на кордоні з Росією. Він запевняє, що ситуація під контролем, а влада готова до будь-якого розвитку ситуації. Зеленський також повідомив, що день 16 лютого, який анонсують як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.





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