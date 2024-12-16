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Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні
фото з відкритих джерел

Виклик посла відбувся після показу на національному телебаченні Алжиру документального фільму, в якому стверджується, що макіавеллівський план Франції був блискуче зірваний алжирськими службами безпеки

Міністерство закордонних справ Алжиру викликало посла Франції Стефана Ромате, щоб висловити йому суворе попередження через дії Франції та звинуватило його в проведенні операцій для дестабілізації Алжиру. Про це повідомляє Le Figaro.

«Посол Стефан Ромате був поінформований про рішуче несхвалення вищого алжирського керівництва в зв'язку з численними французькими провокаціями і ворожими діями, спрямованими проти Алжиру», – йдеться у інформації.

Зазначається, що алжирська сторона назвала Генеральне управління зовнішньої розвідки Франції (DGSE) замовником цих «зловмисних дій».

Виклик посла відбувся після показу на національному телебаченні Алжиру документального фільму, в якому стверджується, що макіавеллівський план Франції був блискуче зірваний алжирськими службами безпеки.

Зазначимо, криза у відносинах між Францією та її колишньою африканською колонією Алжиром загострилась влітку цього року. Алжир відкликав свого посла у Франції після того, як президент Еммануель Макрон оголосив про рішучу підтримку плану створення під суверенітетом Марокко автономії для Західної Сахари – території, на яку претендують борці за незалежність з Фронту Полісаріо, яких підтримує Алжир. Останній вимагає проведення референдуму щодо незалежності регіону.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи рішення перехідної президентської ради Гаїті щодо усунення прем'єр-міністра, назвав лідерів країни «придурками». В країні відреагували.

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Теги: МЗС Франція незалежність криза посол Гаїті Еммануель Макрон президент Марокко

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