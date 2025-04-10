Трамп помилково набрав ексрадника з нацбезпеки: чим закінчилась розмова

Медіа: Трамп мав намір зателефонувати губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру, а не колишньому раднику з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп у березні помилково зателефонував своєму колишньому раднику з національної безпеки Герберту Макмастеру, який є одним із критиків глави держави. Про це стало відомо телеканалу CBS News з чотирьох джерел, передає «Главком».

Генерал у відставці Макмастер отримав дзвінок з Білого дому на особистий номер 3 березня, кажуть співрозмовники CBS News. Невідомий голос сказав йому бути готовим до розмови з президентом.

Через хвилину Трамп справді почав говорити з Макмастером, але звернувся до нього «Генрі». Коли генерал відрекомендувався, президент США відповів: «Якого біса я маю говорити з Гербертом Макмастером?» – і продовжив його критикувати, ідеться в матеріалі.

Два джерела повідомили CBS News, що Трамп мав намір зателефонувати губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру, а не колишньому раднику з нацбезпеки.

CBS News не вдалось встановити, хто несе відповідальність за помилковий дзвінок.

Одне з джерел телеканалу сказало, що дзвінок організував помічник президента США. У Білому домі підтверджувати ситуацію відмовились, натомість надавши коментар із критикою Макмастера.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

До слова, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.