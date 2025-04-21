Головна Країна Політика
search button user button menu button

Помер нардеп Володимир Мороз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Помер нардеп Володимир Мороз
Політику було лише 57 років
фото: Telegram/Верховна Рада

Парламентар помер передчасною смертю

Помер народний депутат, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз. Йому було 57 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Парламентар був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза», – йдеться в заяві.

Володимир Мороз народився 24 жовтня 1967 року у місті Курахове, Донецька область.

З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка» «Солідарність».

У 2019 році був обраний народним депутатом України від виборчого округу №59 (Донецька область) як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Парламентар був член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії.

До слова, помер Папа Римський Франциск, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Читайте також:

Теги: депутат смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Соколов розповів про повну перевірку декларацій
НАЗК попереджає: депутати хочуть обмежити строки моніторингу їхнього способу життя
27 березня, 16:37
Віра Бойко щороку отримує солідні грошові подарунки
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
29 березня, 09:10
Депутат Жидачівської міськради та підприємець Ігор Чорнейко
На Львівщині депутат приховав майна на 19,4 млн грн, його оштрафували на 68 тис. грн
5 квiтня, 18:57
Райніер фон Ланшот
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
11 квiтня, 09:15
Віталій Кличко реєструється для участі у голосуванні за відставку Бондаренка
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 13:45
Володимир Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло
Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
8 квiтня, 13:57
На думку Стефанчука, питання зменшення кількості народних депутатів таки стане в українському суспільстві
Детектор брехні для нардепів. Стефанчук розкрив деталі ініціативи
12 квiтня, 03:46
Минулого року екснардеп повідомив таку ж фейкову новину
«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач повторив минулорічний великодній фокус
Вчора, 02:10
Олександр Маріковський заробляє на моніторингу
Будинок у розкішному містечку, тендери без конкуренції: ЗМІ викрили прибутковий бізнес «слуги» Маріковського
16 квiтня, 15:25

Політика

Помер нардеп Володимир Мороз
Помер нардеп Володимир Мороз
«Він молився за мир України та українців». Зеленський відреагував на смерть понтифіка
«Він молився за мир України та українців». Зеленський відреагував на смерть понтифіка
Соратник Зеленського пояснив, як участь Китаю у війні може вплинути на США
Соратник Зеленського пояснив, як участь Китаю у війні може вплинути на США
Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці
Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці
Зеленський звернувся до партнерів після російських ударів по Харкову
Зеленський звернувся до партнерів після російських ударів по Харкову
Кабмін звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони
Кабмін звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
21K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua