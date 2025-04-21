Помер нардеп Володимир Мороз

Політику було лише 57 років

Парламентар помер передчасною смертю

Помер народний депутат, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз. Йому було 57 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Парламентар був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза», – йдеться в заяві.

Володимир Мороз народився 24 жовтня 1967 року у місті Курахове, Донецька область.

З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка» «Солідарність».

У 2019 році був обраний народним депутатом України від виборчого округу №59 (Донецька область) як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Парламентар був член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії.

До слова, помер Папа Римський Франциск, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.