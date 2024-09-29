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Комбат Третьої штурмової бригади повідомив вражаюче співвідношення втрат на фронті

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Комбат Третьої штурмової бригади повідомив вражаюче співвідношення втрат на фронті
Співвідношення втрат не на корист РФ на фронті
фото з відкритих джерел

Співвідношення втрат ворога та ЗСУ вражає

Командир другого штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що співвідношення втрат між українськими та російськими військами в боях на фронті становить 12 до 1 не на користь росіян. Таку заяву комбат зробив в етері телеканалу «Ми – Україна».

«Незважаючи на штурмові дії, які ми час від часу проводимо, збиваючи наступальний потенціал 20-ї армії РФ, вони все одно цей наступальний потенціал намагаються всіляко відновлювати. Противника знищуємо насправді велику кількість. Якщо говорити про співвідношення втрат на нашій ділянці фронту напевно буде десь 1 до 10, 1 до 12. Але, незважаючи на це, ситуація складна», – наголосив Кухарчук.

Це свідчить про ефективність українських підрозділів і високу моральність захисників України, у той час як російські війська зазнають значних втрат та демонструють слабку підготовку, особливо на Харківщині та інших ділянках фронту​.

«Насправді, ми стоїмо міцно, але ситуацію менш складною це не робить», – констатував військовий. 

Що стосується ситуації під Покровськом, то вона залишається складною. Російські війська зосереджують свої зусилля на цьому напрямку, ведучи активні бойові дії з використанням дронів та артилерії. Протистояння набирає обертів, і на цьому напрямку тривають інтенсивні бої, що спричиняє значні втрати серед окупантів​.

Нагадаємо, 28 вересня держава-терорист завдала двох ракетних ударів сімома ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили більше 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України продовжує активні наступальні дії на Харківщині, спрямовані на знищення окупантів та руйнування оборонних позицій противника. 

Ранніше стало відомо, що українські військові відтіснили окупантів у Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої. Про це повідомляє заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Теги: росія війна військові держава Україна втрати

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