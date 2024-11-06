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Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Прогноз погоди на 6 листопада
Фото: glavcom.ua

В Україні 6 листопада прогнозують переважно суху погоду, дощитиме лише на сході

6 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність. Дощ прогнозують лише на крайному Сході країни. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1-+2°C, на півдні країни до +3°C. Вдень повітря прогріється до +7-9°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +9-11°C. Зранку по всій країні очікують заморозки. Вдень буде сухо, дощити може лише на крайньому Сході України.

Прогноз погоди на 6 листопада
Прогноз погоди на 6 листопада
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1-3°C, а вдень підніметься до +7-9°C. У Києві вночі очікується близько +1°C, а вдень +8°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Київ Україна

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