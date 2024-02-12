Екснардеп Пашинський заявив про обшуки

Сьогодні зранку до помешкання політика прийшли з обшуками СБУ та НАБУ

У понеділок, 12 лютого, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро завітали з обшуком до Сергія Пашинського, який очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості. Про це політик повідомив у себе в Facebook.

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«Справа щодо передачі «палива Курченка» державі – за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам», – йдеться у повідомленні.

Пашинський додав, що у 2015 році звернувся, як народний депутат до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ «паливом Курченка», що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів.

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«Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році. І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих… Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет», – зазначив політик.

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Сергій Пашинський нагадав, що з березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України та за цей час жодного разу не залишав територію України. Він наголосив, що є координатором багатьох оборонних програм і попросив слідчих «не відволікати його Курченком».

Політик також додав, що інформація щодо отриманням ним підозри, яка почала ширитися у багатьох Telegram-каналах, є фейком.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ країни-агресорки РФ оголосило у розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського та в. о. міністра закордонних справ України Андрія Дещицю. Росія звинувачує Пашинського та Дещицю у прийнятті рішень щодо проведення антитерористичної операції на Донбасі.