Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 

Лариса Голуб
Позивач у Німеччині вимагає від українця мільйони за дорогий газ після підриву газогонів
Житель Німеччини звинувачує українця Сергія Кузнєцова у світовому стрибку цін на енергоносії

Юридичний тиск на українця Сергія Кузнєцова, якого Німеччина підозрює у руйнуванні трубопроводу «Північний потік», посилюється. Проти нього подали цивільний позов через зростання цін на газ, а німецька прокуратура переглянула кваліфікацію кримінальної справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Кузнєцова Миколу Катеринчука.

Микола Катеринчук повідомив, що ситуація навколо підриву російських газогонів у Балтійському морі набуває несподіваних юридичних форм. Окрім кримінального переслідування, проти українця подали цивільний позов, який адвокат називає «екзотичним».

«З’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тис.», – каже Катеринчук.

Позивач у Німеччині намагається стягнути з Кузнєцова компенсацію за фінансові втрати, спричинені стрибком цін на газ після вибухів на трубопроводах. Фактично, одну фізичну особу намагаються зробити відповідальною за глобальні зміни на енергетичному ринку Євросоюзу.

Раніше Кузнєцова підозрювали за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини:

  • Саботаж, спрямований проти конституційних основ країни;
  • Вчинення вибуху;
  • Руйнування споруд.

Катеринчук також повідомив, що попри судову заборону німецькі правоохоронці відібрали у Сергія зразки ДНК. Адвокати наполягають, що зразки були відібрані незаконно і без згоди Кузнєцова. Адвокати також звернулися до слідства із запитом про результати експертизи, але поки відповіді не отримали.

Зауважимо, Німеччина вже тривалий час розслідує підрив «Північних потоків», що стався у вересні 2022 року. Сергій Кузнєцов є одним із головних фігурантів, на арешт якого був виданий європейський ордер. Україна офіційно заперечує будь-яку участь своїх державних структур або військових підрозділів у цій диверсії.

«Главком» писав, що 49-річний громадянин України Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», відмовився від екстрадиції до Німеччини. Під час слухання за зачиненими дверима Сергій Кузнєцов заперечив свою причетність до звинувачень. Він пояснив, що під час диверсії перебував в Україні. За словами чоловіка, він приїхав до Італії нещодавно по сімейним обставинам. 

Нагадаємо, італійська поліція заарештувала громадянина України за підозрою в координації атак на газопроводи «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваному висунуто звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель. Його заарештували вночі в італійській провінції Ріміні на Адріатичному узбережжі.

До слова, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

