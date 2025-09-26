Головна Світ Політика
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був готовий надати одному з підозрюваних притулок у Польщі
Розслідування, яке ведеться щодо вибухів газопроводів «Північний потік», виявило сімох громадян України, причетних до проведення операції

Головний підозрюваний у справі про підрив газопроводів «Північний потік», який стався 26 вересня 2022 року неподалік данського острова Борнгольм, ймовірно, незабаром дасть свідчення на території Німеччини. Польська газета Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був готовий надати одному з підозрюваних, Володимиру З., притулок у Польщі та навіть нагородити його орденом, пише «Главком».

Розслідування, яке ведеться щодо вибухів, виявило сімох громадян України, причетних до проведення цієї операції. У липні 2024 року Володимир З. втік до України, попри наявний європейський ордер на арешт. Цей факт викликав значне невдоволення серед німецьких слідчих. Зазначається, що польська влада нібито не перешкоджала його втечі та ставила під сумнів необхідність його затримання. За даними німецьких слідчих, Володимир З. перетнув кордон, перебуваючи в автомобілі з українськими дипломатичними номерами, яким керував військовий аташе. Пізніше прокуратура Польщі запевнила, що ордер на арешт надійшов до них лише після того, як українець уже покинув країну.

На цей час в Італії очікує екстрадиції до Німеччини Сергій К., якого вважають керівником операції. Слідчі оцінюють його як ексспівробітника СБУ, який координував підрив. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення, однак термін може бути скорочений у разі повного розкриття деталей операції, включаючи можливу роль Польщі.

Німецькі медіа підкреслюють, що слідчі не мають прямих доказів того, що операція була здійснена за прямим наказом української влади, хоча зв'язки членів диверсійної групи з українською армією та службами безпеки є для них очевидними.

Справа газопроводів «Північний потік» активно обговорюється в німецьких медіа, і її політичний контекст залишається вкрай чутливим: деякі німецькі політики пропонують почати переговори з Москвою щодо відновлення постачання газу. Водночас, частина проросійської опозиції відкрито закликає покарати Україну і зняти санкції з Росії.

Зокрема, партії AfD та Союз Сахри Вагенкнехт вимагають покарати Україну шляхом припинення німецької військової допомоги та відновлення роботи газогонів. Однак цю позицію підтримують не лише відверто проросійські сили. Заступник голови керівної партії CDU та прем'єр Саксонії Майкл Кретшмер у травні цього року виступив із пропозицією вести переговори з Росією щодо відновлення роботи «Північний потік 1» і «Північний потік 2», чим публічно пішов проти політики лідера своєї партії, канцлера Фрідріха Мерца.

Колишній очільник німецької розвідки BND Август Ханнінг у 2024 році прямо звинуватив президентів Володимира Зеленського та Анджея Дуду у домовленості про підрив газогону.

У відповідь на це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соціальних мережах: «Усі ініціатори та покровителі «Північний потік 1» і «Північний потік 2». Єдине, що сьогодні ви маєте робити, це вибачатися і мовчати».

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
