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Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що Україна втрачає позиції на полі бою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що Україна втрачає позиції на полі бою
Карін Жан-П'єр заявила, що США кілька місяців спостерігають, як Україна втрачає позиції на полі бою
фото: Reuters

За словами прессекретарки Білого дому, США мають продовжувати надавати Україні допомогу

Бездіяльність Конгресу США призводить до того, що Україна втрачає позиції на полі бою через нестачу боєприпасів та озброєння. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

«За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу», – сказала Жан-П'єр.

За її словами, США мають продовжувати надавати Україні допомогу так, як це було від початку повномасштабного вторгнення.

Прессекретарка додала, що українські захисники борються за свободу України та демократію, а також проти агресії російського диктатора Володимира Путіна.

«Ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії і не зупинити диктаторів. Якщо спікер Джонсон внесе на розгляд законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні на $60 млрд), ми знаємо, що він отримає переважну підтримку», – зазначила вона.

Нагадаємо, Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявила сенаторка-республіканка Джоні Ернст.

Як повідомлялося, у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в середині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні.

До слова, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

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Теги: фінансування США Україна

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