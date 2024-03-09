Європа має бути готовою до виходу США з НАТО – The Telegraph

Перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі

На думку дипломатів країн-членів НАТО, Європа має готуватися до можливого виходу США з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це пише The Telegraph.

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Зазначається, що перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі щодо американської підтримки України та зобов'язань країни перед НАТО.

Дипломати країн НАТО вважають, що європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал.

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Один європейський дипломат сказав виданню, що скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають «занепокоєння».

«Ніхто не знає, що він збирається робити далі», – сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності альянсу від США.

Дипломат з іншої країни НАТО зазначив, що коментарі Трампа змусили різко усвідомити, «що країни настільки надмірно залежні від США». За його словами, існує необхідність в проведенні дискусії про те, як застрахуватися від ризику виходу США з Альянсу.

Він підкреслив, що такі країни, як Велика Британія, муситимуть взяти на себе ще більшу роль у забезпеченні європейської безпеки, оскільки «якщо США вийдуть з НАТО, виникне величезна прогалина».

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Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає неймовірним припинення участі Сполучених штатів у Альянсі.