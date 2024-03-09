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Європа має бути готовою до виходу США з НАТО – The Telegraph

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Європа має бути готовою до виходу США з НАТО – The Telegraph
Заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають «занепокоєння»
фото з відкритих джерел

Перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі

На думку дипломатів країн-членів НАТО, Європа має готуватися до можливого виходу США з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі щодо американської підтримки України та зобов'язань країни перед НАТО.

Дипломати країн НАТО вважають, що європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал.

Один європейський дипломат сказав виданню, що скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають «занепокоєння».

«Ніхто не знає, що він збирається робити далі», – сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності альянсу від США.

Дипломат з іншої країни НАТО зазначив, що коментарі Трампа змусили різко усвідомити, «що країни настільки надмірно залежні від США». За його словами, існує необхідність в проведенні дискусії про те, як застрахуватися від ризику виходу США з Альянсу. 

Він підкреслив, що такі країни, як Велика Британія, муситимуть взяти на себе ще більшу роль у забезпеченні європейської безпеки, оскільки «якщо США вийдуть з НАТО, виникне величезна прогалина».

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. 

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає неймовірним припинення участі Сполучених штатів у Альянсі.

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Теги: США НАТО Європа Дональд Трамп

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