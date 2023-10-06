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США шукають альтернативні шляхи фінансування для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США шукають альтернативні шляхи фінансування для України
Програма надає гранти щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю
фото з відкритих джерел

Для надсилання військової допомоги Україні можуть використати грантову програму Держдепартаменту

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу. Про це повідомляє Politico.
 
Байден натякнув ще в середу, що є інший спосіб, за допомогою якого США зможуть знайти фінансування для допомоги Україні. Джерела видання повідомили, що президент мав на увазі саме грантову програму Держдепу щодо іноземного військового фінансування.

«Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання. Програма призначена для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії», – повідомляє видання.

Один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Також повідомляється, що адміністрація потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак це потребуватиме схвалення законодавців.

Нагадаємо, у скарбниці Пентагону залишилося понад $5,2 млрд, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

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Теги: Адміністрація Президента США Джозеф Байден чиновник фінансування президент

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