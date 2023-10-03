Зброя для України: скільки залишилося коштів у казні Пентагону

Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців

У скарбниці Пентагону залишилося понад 5,2 мільярда доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

Однак, за даними видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.

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5,2 мільярда доларів становлять приблизно 12% від загальної суми допомоги в галузі безпеки у розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надали Україні після російського вторгнення.

Рахунок, який Сполучені Штати використовували для багаторічної програми модернізації української армії та її приведення у відповідність до стандартів НАТО, зараз має нульовий залишок, повідомляє WSJ.

Крім того, рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні, також значно зменшився, до близько 1,6 мільярда доларів – це недостатньо для задоволення потреб Пентагона, за словами чиновників.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання нового пакету допомоги Україні незабаром, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном.

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До слова, Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО.