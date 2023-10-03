Українцям у Ірландії змінюють умови перебування: консул повідомив деталі

Українці повинні будуть отримати картку дозволу на проживання в Ірландії Irish Residence Permit

Міністерство юстиції Ірландії починає зв'язуватися із українськими біженцями для видачі їм карток дозволу на проживання (IRP). Відомство запустило поетапний проект із випуску карток. Що означає нововведення для українців в Ірландії розповів український консул Олексій Тютюненко.

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Зазначається, що зараз реалізується проект, за яким із біженцями зв'язуються електронною поштою, щоб отримати підтвердження їхньої адреси. Це дасть змогу оновити інформацію у системі та випустити картку дозволу на проживання в Ірландії Irish Residence Permit (IRP).

«Враховуючи обсяги, ми зв'язуємося з людьми поетапно. Будуть зроблені спроби зв'язатися з усіма, хто від початку надав адреси електронної пошти. Коли ми завершимо з цією групою, перейдемо до тих, чиїх електронних адрес у нас нема. Очікуємо, що це буде наприкінці жовтня-листопада», – пояснили документування біженців у міністерстві юстиції Ірландії.

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Українцям не треба самим звертатися до міністерства, поки не отримають відповідний запит.

Міграційні експерти пояснюють, що отримання карток IRP не змінює прав біженців чи термінів перебування, але допомагає при перетині кордону та оформленні деяких документів.

«Це стосується всіх, хто має тимчасовий захист. По суті, це спрощення, щоб не перевидавати на 100 тисяч осіб листи тимчасового захисту, який вже продовжений на рік, і скоріш за все, буде продовжений ще. З травня українці самі звертаються за Irish Residence Permit, подаючи свій жовтий лист про тимчасовий захист», – пояснює Олексій Тютюненко.

Дозвіл на проживання IRP українці будуть мати так само, як інші іноземці, наприклад, з робочими візами.

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Консул додає: дозвіл на проживання IRP буде виданий рівно до терміну закінчення тимчасового захисту. За місяць-півтора до закінчення строку дії його треба буде поновити.

Нагадаємо, влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 тис. українців. Про це інформує breakingnews.ie.

Щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців будуть розміщувати у наметах. Міністр інтеграції Родерік О’Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок.

Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.