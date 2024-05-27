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Тайвань фіксує наближення десятків літаків та кораблів Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тайвань фіксує наближення десятків літаків та кораблів Китаю
Тайвань бачив наближення кораблів КНР
фото із відкритих джерел

Тайвань заявив про наближення до острова 21 літака та 11 кораблів армії Китаю

Збройні сили Тайваню зафіксували 11 кораблів і 21 повітряне судно Народно-визвольної армії Китаю поблизу острова минулої доби після завершення масштабних навчань.Про це повідомило тайванське оборонне відомство на своєму сайті. За даними міністерства, «середню лінію» Тайванської протоки перетнули 10 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю. Вони опинилися у розпізнавальній зоні ППО Тайваню.

З 06:00 неділі (01:00 за Києвом) до 06:00 понеділка було зафіксовано 21 повітряне судно та 11 кораблів Народно-визвольної армії Китаю, – йдеться у повідомленні.

Так, армія Тайваню у відповідь задіяла авіацію, кораблі, а також зенітні наземні ракетні комплекси для стеження за цілями.

Нагадаємо, бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань. Про це пише Центральне телебачення Китаю.Згідно з інформацією, літаки діяли у координації з кораблями ВМС та мобільними підрозділами берегового наведення вогню китайської армії.

До слова, 23 травня, військові підрозділи Тайваню були приведені в режим готовності на тлі навчань, які проводила Народно-визвольна армія Китаю. У той же день пресслужба оборонного відомства острова зазначила, що не менше 49 винищувачів та інших літальних апаратів китайської армії з'явилося у повітряному просторі біля Тайваню. 35 літаків перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яку керівництво острова вважає умовною лінією розмежування з материковим Китаєм.

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Теги: армія Китай військові навчання військові бомбардування Тайвань

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