Президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції: хто потрапив у списки

Під обмеження також потрапила низка російських підприємств

Зеленський підписав санкції проти російських суддів та кримських «чиновників»

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний указ №19/2022 опубліковано на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – ідеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Строк застосування санкцій становить п'ять років.

До списку санкцій потрапили 18 суддів Російської Федерації. Водночас санкції були введені й проти російських «чиновників», які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

До «чорного списку» України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира».

Як відомо, 30 грудня РНБО запровадила санкції через будівництво Кримського мосту.