Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16

Навчання проходитиме за межами України на території Європи і триватиме кілька місяців

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже через кілька тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на виступ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на Aspen Security Forum.

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Салліван нагадав, що досі жодна країна не взяла на себе зобов'язання відправити F-16 до України. Однак Польща та Словаччина вже доставили 27 МіГ-29 для підсилення української авіації.

Салліван також підкреслив, що Джо Байден в травні заявив, що Сполучені Штати підтримають міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів. Навчання буде проводитися поза межами України, на території Європи, і займе кілька місяців.

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Раніше Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16.

Нагадаємо, що Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У документі зазначається, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення до програми інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

Зокрема Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ. Наразі ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї винищувачів F-16.