Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина

Петер Мадяр заявив, що Брюссель загруз в інституційних питаннях, поки Китай нарощує економічну присутність у Європі

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про брак політичного лідерства в Європейському Союзі та закликав його керівництво зосередитися на реальних проблемах замість надмірної бюрократії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Свою позицію Мадяр озвучив на Стратегічному форумі в Бледі під час дискусії про регіональну співпрацю та конкурентоспроможність. У ній також взяли участь прем'єр-міністри Словенії Янез Янша, Хорватії Андрей Пленкович і Чехії Андрей Бабіш. «Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства», – заявив Петер Мадяр.

За словами угорського прем'єра, однією з проблем Євросоюзу стала бюрократія, яка здатна гальмувати реалізацію нових ініціатив.

«Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справу з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи. Вони їх поглинуть. І це недобрий знак. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності», – додав Мадяр.

Глава угорського уряду також звернув увагу на економічну конкуренцію з Китаєм. За його словами, поки Євросоюз концентрується на інституційних питаннях, Пекін готується фінансувати будівництво атомних електростанцій та автомобільних заводів у Європі.

Мадяр стверджує, що в самому Брюсселі вже усвідомлюють необхідність змін. На його думку, тепер Євросоюз має визначитися зі своїми подальшими цілями.

«У Брюсселі вже є відчуття, що ми повинні змінитися, і, на мою думку, ми повинні вирішити, чи Європейський Союз хоче лише вижити, чи перемогти», – сказав угорський прем'єр.

Окремо Мадяр висловив невдоволення штрафами, які ЄС накладає на Угорщину через порушення міграційних правил. У 2024 році країну зобов'язали сплатити €200 млн, а також щоденний штраф після того, як попередній уряд Віктора Орбана не виконав рішення Суду Європейського Союзу у справі про міграцію.

«Досить складно пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо з цих питань. У нас є рішення суду; ми мусимо платити €1 млн на день лише за захист спільних європейських кордонів. Це несправедливо, і ніхто не готовий розв'язати цю проблему», – сказав Мадяр.

Під час виборчої кампанії Петер Мадяр обіцяв повністю перезавантажити відносини Будапешта із західними союзниками в ЄС і НАТО. Після формування нового уряду він, зокрема, домовився з Європейською комісією про розблокування €16,4 млрд коштів для Угорщини, які раніше були заморожені.

Нагадаємо, уряд Угорщини також змінив риторику стосовно російської агресії проти України. Будапешт засудив російське вторгнення, підтвердив право України на самооборону та підтримав її суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.