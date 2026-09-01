Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про кризу лідерства в ЄС
фото: АР

Петер Мадяр заявив, що Брюссель загруз в інституційних питаннях, поки Китай нарощує економічну присутність у Європі

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про брак політичного лідерства в Європейському Союзі та закликав його керівництво зосередитися на реальних проблемах замість надмірної бюрократії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Свою позицію Мадяр озвучив на Стратегічному форумі в Бледі під час дискусії про регіональну співпрацю та конкурентоспроможність. У ній також взяли участь прем'єр-міністри Словенії Янез Янша, Хорватії Андрей Пленкович і Чехії Андрей Бабіш. «Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства», – заявив Петер Мадяр.

За словами угорського прем'єра, однією з проблем Євросоюзу стала бюрократія, яка здатна гальмувати реалізацію нових ініціатив.

«Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справу з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи. Вони їх поглинуть. І це недобрий знак. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності», – додав Мадяр.

Глава угорського уряду також звернув увагу на економічну конкуренцію з Китаєм. За його словами, поки Євросоюз концентрується на інституційних питаннях, Пекін готується фінансувати будівництво атомних електростанцій та автомобільних заводів у Європі.

Мадяр стверджує, що в самому Брюсселі вже усвідомлюють необхідність змін. На його думку, тепер Євросоюз має визначитися зі своїми подальшими цілями.

«У Брюсселі вже є відчуття, що ми повинні змінитися, і, на мою думку, ми повинні вирішити, чи Європейський Союз хоче лише вижити, чи перемогти», – сказав угорський прем'єр.

Окремо Мадяр висловив невдоволення штрафами, які ЄС накладає на Угорщину через порушення міграційних правил. У 2024 році країну зобов'язали сплатити €200 млн, а також щоденний штраф після того, як попередній уряд Віктора Орбана не виконав рішення Суду Європейського Союзу у справі про міграцію.

«Досить складно пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо з цих питань. У нас є рішення суду; ми мусимо платити €1 млн на день лише за захист спільних європейських кордонів. Це несправедливо, і ніхто не готовий розв'язати цю проблему», – сказав Мадяр.

Під час виборчої кампанії Петер Мадяр обіцяв повністю перезавантажити відносини Будапешта із західними союзниками в ЄС і НАТО. Після формування нового уряду він, зокрема, домовився з Європейською комісією про розблокування €16,4 млрд коштів для Угорщини, які раніше були заморожені.

Нагадаємо, уряд Угорщини також змінив риторику стосовно російської агресії проти України. Будапешт засудив російське вторгнення, підтвердив право України на самооборону та підтримав її суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також:

Теги: Китай Угорщина Європейський Союз Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економічна криза з РФ вже перекинулась на Середню Азію, де росіяни починають втрачати свій вплив
Киргизстан шукає допомоги у Китаю. Як паливна криза ударила по Середній Азії
30 серпня, 21:21
Двоетапний метод передбачає спершу пробити яму в поверхні астероїда, а тоді підірвати заряд у глибині
Китайські вчені розробили план захисту Землі за допомогою ядерної зброї
3 серпня, 04:40
Петер Сійярто очолював МЗС Угорщини понад десять років
Справу проти соратника Орбана про хабар передали до поліції Будапешта
9 серпня, 06:38
Кім відправив до Росії від 16 до 22 тисяч військових – за кожного з них Пхеньян отримує близько $2 тис. на місяць
КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
9 серпня, 00:45
Босацький заявив про можливі проблеми для України через Бандеру та Шухевича
Польща пригрозила Україні проблемами з ЄС через Бандеру та Шухевича
24 серпня, 10:53
Трамп востаннє бачився із Сі Цзіньпіном 13-15 травня 2026 року під час свого офіційного візиту до Пекіна
США планують ввести мита на товари з Китаю до зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна восени – Bloomberg
24 серпня, 22:56
Україна передала партнерам інформацію про компоненти, необхідні Росії для виробництва балістики
Санкції проти російської балістики. Офіс президента розповів про новий пакет Євросоюзу
26 серпня, 14:30
АЕС «Пакш», у напрямку якої летів викрадений легкомоторний літак
В Угорщині чоловік викрав літак і полетів у бік АЕС
30 серпня, 12:08
Токіо занепокоїло посилення військових зв'язків Китаю, Росії та КНДР
Японія назвала найбільші загрози своїй безпеці: у списку Китай, Росія та КНДР
4 серпня, 12:08

Політика

Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом
Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом
Прем'єр Польщі назвав осінь і зиму вирішальними для України
Прем'єр Польщі назвав осінь і зиму вирішальними для України
Україна попросила Нідерланди достроково виділити €2 млрд на ППО
Україна попросила Нідерланди достроково виділити €2 млрд на ППО
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю допомогти завершити війну в Україні
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю допомогти завершити війну в Україні
Чи дозволяв Маск використовувати Starlink на території РФ? ЗМІ з'ясували, хто каже правду: Зеленський чи Федоров?
Чи дозволяв Маск використовувати Starlink на території РФ? ЗМІ з'ясували, хто каже правду: Зеленський чи Федоров?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
79K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua