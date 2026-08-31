«Двері зачинені». Бельгія відмовилася передавати Україні заморожені активи РФ

Брюссель застеріг союзників від подальшого тиску та розкритикував країни Балтії через суперечку навколо €200 млрд

Бельгія категорично відкинула можливість передачі Україні заморожених російських активів та дала зрозуміти, що не збирається переглядати свою позицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони країни Тео Франкена.

«Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені. ... Наш прем’єр-міністр стоятиме на своєму», – заявив він.

Жорстка позиція Брюсселя пролунала на тлі нової спроби низки європейських держав домогтися використання російських коштів для підтримки України. Цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію розглянути нові способи використання близько €200 млрд заморожених російських активів.

Франкен визнав, що позиція його країни викликала невдоволення серед партнерів. Водночас він окремо розкритикував країни Балтії, які залишаються одними з найактивніших прихильників репараційної позики для України та продовжують наполягати на цій ідеї.

«Їм також варто бути обережнішими, постійно повертаючись до цього питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це мудро», – додав Франкен. Міністр також звернув увагу на те, що Бельгія надає значну підтримку Литві, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту до Києва пояснив позицію своєї країни щодо використання заморожених російських коштів на користь України. Він запевнив, що позиція Брюсселя не свідчить про відмову від підтримки Києва