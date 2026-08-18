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Бельгія виділяє 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бельгія виділяє 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг в Україні

Бельгійські кошти спрямують на розвиток сервісів «Ветеран Pro», інтеграцію державних систем та посилення кібербезпеки

Уряд Бельгії надасть 4 млн євро на підтримку цифрової трансформації у сфері ветеранської політики України. Кошти спрямують на розвиток сучасних цифрових сервісів для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, зокрема в розділі «Ветеран Pro» у застосунку «Дія».

Про фінансування оголосили під час робочої зустрічі міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма з бельгійською делегацією на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних та європейських справ і співробітництва у сфері розвитку Королівства Бельгія Максимом Прево. У зустрічі також взяли участь заступник голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський.

Які цифрові послуги планують розвивати

За словами Віталія Кіма, проєкт має зробити державні цифрові сервіси для ветеранської спільноти простішими, швидшими та безпечнішими.

У межах проєкту розвиватимуть нові послуги у «Ветеран Pro» в «Дії» та на інших цифрових платформах. Водночас наявні державні системи планують краще інтегрувати між собою.

Для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин це має спростити доступ до послуг, пов’язаних із:

  • працевлаштуванням;
  • лікуванням і реабілітацією;
  • житлом;
  • освітою;
  • соціальною підтримкою.

Очікується, що автоматичний обмін даними між державними органами зменшить кількість випадків, коли людині доводиться повторно подавати документи або підтверджувати інформацію, яка вже є в державних реєстрах.

Окрему увагу приділять кібербезпеці

Важливою складовою проєкту стане модернізація цифрової інфраструктури Міністерства у справах ветеранів. Її планують розвивати відповідно до стандартів кіберстійкості НАТО.

Крім того, нові цифрові інструменти дадуть змогу аналізувати, якими саме державними послугами користуються ветерани та ветеранки. Це допоможе виявляти проблеми й удосконалювати сервіси з урахуванням реальних потреб та відгуків користувачів.

Проєкт реалізують за підтримки НАТО та Естонії

Фінансування відбуватиметься через Комплексний пакет допомоги НАТО для України (NATO Comprehensive Assistance Package, NATO CAP).

Реалізацією проєкту займатиметься Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV).

Основою для подальшої співпраці стали меморандуми про взаєморозуміння, які Міністерство у справах ветеранів України підписало з НАТО та Естонією під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Бельгійській делегації розповіли про потреби ветеранів
Під час зустрічі бельгійська делегація також поспілкувалася з українськими ветеранами та ветеранками. Вони поділилися власним досвідом військової служби, проходження реабілітації та повернення до цивільного життя.

Окремо ветерани розповіли про громадські та професійні ініціативи, які реалізують після служби.

Безпосереднє спілкування дало змогу міжнародним партнерам почути про проблеми, з якими стикаються українські захисники та захисниці після повернення з війни. Серед ключових питань – своєчасна реабілітація, доступність державних послуг, професійна адаптація та підтримка під час повернення до цивільного життя.

У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що фінансова підтримка Бельгії стане внеском у розвиток сучасної ветеранської політики України та свідченням міжнародної солідарності з українськими захисниками і захисницями.

Теги: ветеран Бельгія фінансування реабілітація Міністерство у справах ветеранів Віталій Кім

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