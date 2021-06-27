У Німеччині на протесті поліція побила журналістів відомого агентства

В акції протесту взяло участь близько шести тисяч осіб

Співробітники поліції побили журналістів німецького агентства DPA в Дюссельдорфі. Вони були присутні на акції протесту проти законопроєкту про масові збори у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це повідомило агентство DPA.

Зокрема, напали на фотографа DPA і щонайменше ще на одного журналіста.

Представник поліції Дюссельдорфа спочатку уточнив, що у поліції були причини для операції, на протесті застосовували піротехніку. Однак пізніше в поліції повідомили про плани почати розгляд.

Протест в Дюссельдорфі організувала коаліція лівих організацій, при цьому в акції приєдналися групи футбольних фанатів. В акції взяло участь близько 6 тисяч осіб.

Протестувальники виступають проти законопроєкту коаліції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), яким, зокрема, пропонується заборонити учасникам мітингів виступати в уніформі або однотипному одязі. Під дію законопроєкту потрапляють активісти «Чорного блоку» і «жовтих жилетів».

Нагадаємо, у Москві на влаштованому в суботу, 26 червня 2021 року, мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні 8 осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.

Як повідомлялося, Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні.