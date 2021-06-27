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    У Німеччині на протесті поліція побила журналістів відомого агентства

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    Протест в Дюссельдорфі організувала коаліція лівих організацій&nbsp; - У Німеччині на протесті поліція побила журналістів відомого агентства
    Протест в Дюссельдорфі організувала коаліція лівих організацій 
    Фото з відкритих джерел

    В акції протесту взяло участь близько шести тисяч осіб

    Співробітники поліції побили журналістів німецького агентства DPA в Дюссельдорфі. Вони були присутні на акції протесту проти законопроєкту про масові збори у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

    Про це повідомило агентство DPA.

    Зокрема, напали на фотографа DPA і щонайменше ще на одного журналіста.

    Представник поліції Дюссельдорфа спочатку уточнив, що у поліції були причини для операції, на протесті застосовували піротехніку. Однак пізніше в поліції повідомили про плани почати розгляд.

    Протест в Дюссельдорфі організувала коаліція лівих організацій, при цьому в акції приєдналися групи футбольних фанатів. В акції взяло участь близько 6 тисяч осіб.

    Протестувальники виступають проти законопроєкту коаліції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), яким, зокрема, пропонується заборонити учасникам мітингів виступати в уніформі або однотипному одязі. Під дію законопроєкту потрапляють активісти «Чорного блоку» і «жовтих жилетів».

    Нагадаємо, у Москві на влаштованому в суботу, 26 червня 2021 року, мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні 8 осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.

    Як повідомлялося, Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні.

    Теги: Німеччина протест активісти поліція
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    У Німеччині на протесті поліція побила журналістів відомого агентства