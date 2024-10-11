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Бабине літо триває: прогноз погоди на 11 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бабине літо триває: прогноз погоди на 11 жовтня
фото: glavcom.ua

У Києві стовпчики термометрів покажуть близько +20 °C

У Києві та області протягом 11 жовтня очікується погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C. У Києві стовпчики термометрів покажуть вночі +12...+14 °C, вдень близько +20 °C.

Бабине літо триває: прогноз погоди на 11 жовтня фото 1

Нагадаємо, у багатьох регіонах України можна знову помітити північне сяйво. Синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) заявляли, що протягом двох днів можлива поява сяйва в нічному небі. Буря належатиме до класу G4, що вказує на високу інтенсивність.

Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. Він супроводжувався викидом корональної маси, і вона спрямована в бік Землі.

 

Теги: прогноз погоди погода

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