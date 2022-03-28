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    Події в Україні

    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною

    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
    фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

    Ракету ліквідували воїни зенітних ракетних підрозділів

    Підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШУ ЗС України збив у Миколаївській області російську крилату ракету. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

    «Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті», – зазначається у повідомленні.

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    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною

    Нагадаємо, українській збройні сили збили суперсучасний літак Су-35 вартістю понад $50 млн на Харківщині. Також, українська система протиповітряної оборони збила над Одеською областю ворожу ракету.

    Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною