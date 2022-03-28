ЗСУ збили крилату ракету окупанта над Миколаївщиною
Ракету ліквідували воїни зенітних ракетних підрозділів
Підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШУ ЗС України збив у Миколаївській області російську крилату ракету. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, українській збройні сили збили суперсучасний літак Су-35 вартістю понад $50 млн на Харківщині. Також, українська система протиповітряної оборони збила над Одеською областю ворожу ракету.
Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.